Magazinul Mega Image în care șobolanii umblă pe rafturi a fost închis temporar O fotografie surprinsa intr-un magazin Mega Image din zona Ion Mincu a devenit virala. In imagine se vede clar cum doi șobolani umbla pe galantarul cu produse de patiserie. Magazinul a fost inchis miercuri dupa incident. Reprezentanții spun ca ultima deratizare a avut loc in cursul zilei de marți. Citește și Șoareci intr-un magazin Mega Image din Sectorul 1 „Acordam scuze clienților noștri pentru acest incident neplacut. Intervenim frecvent in magazinele noastre cu soluții de deratizare la un interval mult mai des decat prevederile legale, mai ales ca in anumite zone sunt foarte multe surse externe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi șobolani au fost surprinși in raftul de patiserie din Mega Image Imaginea a fost publicata pe Facebook și a generat un val de reacții negative. La scurt timp, compania a oferit o prima reacție. Pe Facebook s-a raspandit o imagine in care doi șobolani se afla in raftul de patiserie dintr-un Mega…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse miercuri in magazinul Mega Image de pe strada Ion Mincu din sectorul 1 al Capitalei. Doi șobolani au fost fotografiați pe un raft cu produse de panificație, in jurul unui covrig, scrie Ziare.com.Fotografia a fost publicata pe pagina de Facebook de Adrian Moraru,…

- Membri ai comunitații Declic costumați in ursi, vulpi, iepuri si alte animale salbatice cer ca padurile sa fie urmarite prin satelit, pentru a monitoriza taierile ilegale. „Sunt homeless, mi-au taiat toata padurea ” sau „Paziți padurea cu tehnologia mileniului 3” sunt unele dintre mesajele de pe pancatele…

- Comenzile tot mai mici, restricțiile impuse HoReCa și inchiderea școlilor au generat o scadere a producția fabricilor de lactate. Conform TVR, fața de aceeași perioada a anului trecut se inregistreaza un recul la majoritatea sortimentelor. Numai de la inceputul anului, cel mai mult a scazut producția…

- Serviciul Roman de Informații intervine in sectorul 6 al Capitalei, in urma unui apel la 112. A fost sesizata prezența unei valize suspecte in spațiul public, iar in acest moment la fața locului se afla o echipa pirotehnica. Specialiștii pirotehniști desfașoara activitați alaturi de reprezentanții Poliției…

- Euro NCAP a finalizat a doua sesiune de teste de siguranța din 2021. Printre modelele testate s-au numarat și noile Dacia Sandero și Logan, care au primit doar 2 stele din partea organizației independente. Modelele Dacia au fost penalizate din cauza sistemului de franare automata de urgența. Acesta…

- Un nou parc va fi amenajat in București și va purta numele lui Tudor Arghezi. Spațiul verde va fi amenajat la intersecția bulevardului Metalurgiei cu strada Drumul Dealul Bisericii și va purta numele scriitorului Tudor Arghezi. Denumirea a fost astfel aleasa, deoarece scriitorul a trait in Sectorul…