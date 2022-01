Stiri pe aceeasi tema

- Familia Calagiu a inchis magazinul Gucci de la parterul hotelului Athenee Palace Hilton din Bucuresti, marcand iesirea brandului dupa 11 ani, arata ZF. Inchiderea reprezinta unul dintre cele mai importante evenimente de pe piata de lux din Romania.

- Percheziții in aceasta dimineața la domiciliul lui Cristian Dide, cunoscut protestatar #REZIST, intr-un dosar de substanțe interzise, anunța surse judiciare. In acest dosar al DIICOT sunt vizate mai multe persoane. Protestatarul Cristian-Mihai Dide a devenit o „celebritate” a strazii, in ultimii ani,…

- Patru formații romanești au programate, la sfarșitul acestei saptamani, partide in Cupele Europene de handbal feminin. In Liga Campionilor, CSM București o are ca adversara, sambata, in Capitala, de la ora 17.00, pe Ferencvaros Budapesta, liderul grupei A, cu 12 puncte. Campioana Romaniei ocupa inaintea…

- „Se pare ca tulpina Delta si-a modificat, la o parte de pacienti, simptomatologia", a declarat managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi Nu exista o noua tulpina de COVID-19 la Iasi! Cel putin rezultatele de la probele trimise la Bucuresti pentru secventiere nu arata acest lucru. De asemenea,…

- Radu Tincu, medic de Terapie Intensiva-Toxicologie la Spitalul Floreasca din Bucuresti, sustine ca o noua varianta virala ar putea sa puna in pericol intreaga Europa. Medicul afirma ca este nevoie de o imunitate colectiva de 70 la suta intr-un interval de maximum 6-8 luni, nu doi ani si jumatate, precum…

- București și Ilfov au rate de infectare aproape duble fața de media la nivel național, cu 16,42/mie, respectiv 17,03/mie. Evoluția pandemiei in Romania a devenit o tema de ingrijorare la nivel mondial, o delegațaie a Organizației Mondiale a Sanatații urmand sa soseasca in cel mai scurt timp in țara…