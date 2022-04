Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Tanase, in varsta de 35 de ani, a renunțat la cariera muzicala, iar de ceva timp a intrat in afaceri, care pare ca ii merg din plin. Fosta membra Bambi este posesoarea unui brand de parfumuri și cosmetice, avand zeci de magazine deschise in țara dar și in strainatate.Mai nou, Denisa Tanase urma…

- Personalul de la fosta centrala nucleara de la Cernobil, preluata de rusi in prima zi a invaziei, a fost nevoie sa fure combustibil de la soldatii rusi pentru a impiedica un accident nuclear de proportii. Aproximativ 170 de soldati ucraineni care pazeau centrala au fost dusi la subsol si tinuti captivi.…

- Aproximativ 1.100 de vagoane de tren incarcate cu cereale sunt blocate in vestul Ucrainei, in apropiere de principalul punct de tranzit feroviar de la granita cu Polonia, incapabile sa isi transporte incarcatura peste hotare, transmite Reuters.

- Aproximativ 1.100 de vagoane de tren incarcate cu cereale sunt blocate in vestul Ucrainei, in apropiere de principalul punct de tranzit feroviar de la granita cu Polonia, incapabile sa isi transporte incarcatura peste hotare, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O noua conversație telefonica șocanta a fost publicata de catre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Un soldat rus vorbește cu soția sa despre lucrurile pe care i le va duce acasa, dupa ce a jefuit o locuința din Ucraina. Femeia pare entuziasmata și chiar minunata de ce zice soldatul, precizand…

- Autoritațile din Ucraina au publicat un nou dialog, interceptat intre un soldat rus și soția sa, dupa ce acesta a jefuit o casa din Ucraina. "Ți-am furat cosmetice și adidași de marca. Am facut și sauna", se lauda barbatul. In replica, aceasta ii spune ca

- Omul de afaceri Cristian Țanțareanu a fost jefuit de o banda de hoți. Vila din Corbeanca ar fi fost pradata la inceputul lunii martie, iar raufacatorii au reușit sa fuga cu bunuri de valoare ale lui Cristian Țanțareanu, potrivit click.ro. Conform surselor judiciare, hoții au dat spargerea in miez de…

- Denisa Tanase deține mai multe afaceri, iar fosta solista de la Bambi a devenit milionara, insa nu se oprește aici. Acum ea investește in apartament in Dubai și vrea sa se mute definitiv acolo.