- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat, duminica, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, imagini cu troleibuzele Solaris care vor circula in Bucuresti de la inceputul anului viitor, potrivit Agerpres."Cele 100 de troleibuze, achizitionate cu fonduri nerambursabile de la Fondul…

- Un accident cu urmari grave a avut loc joi seara in București. Un motociclist și-a pierdut viața. Detaliile care s-au aflat despre șoferul implicat in accident sunt șocante: acesta ar fi urcat la volan baut, dar și sub influența substanțelor interzise. Accidentul cumplit a avut loc in Drumul Taberei,…

- Tensiunea politica din Capitala a atins cote alarmante in urma dezvaluirilor redacției noastre. Confruntați cu iminența unui eșec electoral major la alegerile din 2024, liderii liberali, in frunte cu primvicele Rareș Bogdan, au lansat atacuri dure la adresa primarului Capitalei. Asta pentru…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a confirmat la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss ca din cele circa 40 de poduri și pasaje din București, au fost expertizate aproape 30, iar 3 dintre acestea - Pasajele de la Lujerului și Obor și Podul Baneasa - au probleme care necesita intervenție rapida. PMB estimeaza…

- Șoferii din Capitala vor fi buni de plata daca nu respecta o prevedere importanta! Mai exact, aceștia vor scoate bani buni din buzunar daca vor evita achitarea taxei de 5 lei pentru ora de parcare in București. Viceprimarul Stelian Bujduveanu a inițiat un proiect de hotarare in acest sens ce urmeaza…

- Un incident ce a avut loc recent in București a ajuns in atenția Poliției, dar și a Autoritații pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA). Conform ASPA, doua persoane au fost atacate de un caine, metis de Brac, in sectorul 6 al Capitalei. Din primele informații, oamenii ar fi fost la plimbare…

- Celebrul violonist David Garrett revine la Bucuresti, vineri, in cadrul turneului „Iconic Trio Tour 2023”. Spectacolul va avea loc in spatiul outdoor al Arenelor Romane din Capitala, incepand cu ora 20.00, potrivit news.roPentru prima data, David Garrett va concerta in formula de trio, alaturi de…

- O fetița de 12 ani din București a fost ranita și dusa la spital dupa ce o masa de ping-pong dintr-un parc din Sectorul 4 s-a rupt in timp ce se afla pe ea. Incidentul a avut loc miercuri seara, iar masa i-ar fi cazut peste unul dintre picioarele ei. Aceasta este a doua situație nefericita inregistrata…