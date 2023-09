Magazinele unui important retailer, luate la verificat de Protecția Consumatorilor. S-au acordat avertismente și amenzi/ O noua rețea comerciala de mari dimensiuni a ajuns la rand pentru a fi verificata de inspectorii de la Protecția Consumatorilor. In urma verificarilor, cele mai mari probleme descoperite se refera la condiții de depozitare neconforme, dar și legume-fructe cu stare alterata. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat, incepand cu data de 16 ... The post Magazinele unui important retailer, luate la verificat de Protecția Consumatorilor. S-au acordat avertismente și amenzi/ appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

