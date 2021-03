Magazinele se închid la ora 18.00 de astăzi și la Ocna Mureș! Circulația restricționată de la ora 20.00 Cu peste 6 rata de infectare la Ocna Mureș, de astazi, 26.03.2021, vrem nu vrem, conform noilor restricții adoptate de Guvern aseara, magazinele se inchid la ora 18.00 iar de la ora 20.00 se va putea circula doar pe motive bine intemeiate, avand asupra dumneavoastra declarația pe propria raspundere. Masurile de restricție la Ocna Mureș sunt deocamdata pentru zilele de: vineri 26.03.2021, sambata, 27.03.2021 și duminica 28.03.2021. Revenirea asupra acestor masuri pe timpul weekendului se va face cand incidenta scade sub 3,5 la mie. In cazul in care la Ocna Mureș se va ajunge la o rata de infectare… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

