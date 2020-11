Stiri pe aceeasi tema

- Campaniile electorale ale lui Renato Usatii și Maiei Sandu au fost finanțate din una și aceeași sursa - controversatul Veaceslav Platon, implicat in fraude de proporții, a dezvaluit vineri, 13 noiembrie, liderul Partidului Politic „Șor”, Ilan Șor. In acest context, el iși exprima nedumerirea cum pot…

- Deputatul Varujan Vosganian transmite, vineri, ca noile restricții care vor intra in vigoare de luni la nivel național sunt „masuri luate alandala” care semnaleaza ca Guvernul se comporta ca un „șofer neindemanatic”.Citește și: Klaus Iohannis a anunțat LOCKDOWN in Romania: Magazinele se inchid…

- Ziarul Unirea Masca OBLIGATORIE peste TOT, RESTRICȚII de circulatie noaptea, CURSURI online, PETRECERILE interzise, MAGAZINELE- program pana la 21- propuneri ale CNSU Masca OBLIGATORIE peste TOT, RESTRICȚII de circulatie noaptea, CURSURI online, PETRECERILE interzise, MAGAZINELE- program pana la 21…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi seara, in debutul ședinței de guvern la care participa, noi restricții in Romania pentru combaterea pandmeiei de coronavirus: școlile sa treaca toate in online, angajații și din public și din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil, magazinele…

- Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti- COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele” trebuie…

- Violențe la un miting de susținere a lui Donald Trump, cu doar cateva zile inainte de alegerile prezidențiale. Mai mulți susținatori ai mișcarii Black Live Matters s-au luat la bataie cu fanii candidatului republican, in Beverly Hills. A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru calmarea…

- Dezvoltarea județului Brașov sta indiscutabil sub semnul atragerii fondurilor europene. Evoluția foarte buna a ultimilor ani va fi completata de numeroase proiecte care sunt acum in curs de implementare de catre Consiliul Județean Brașov. In perioada de dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, in…

- Vești bune pentru pasionații de sporturi extreme! Complexul de agrement Gravity Park, administrat de Regia Autonoma „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, și-a deschis porțile. RAEDPP Constanța vine astfel in intampinarea solicitarilor primite de la practicanții de sporturi extreme, mulți…