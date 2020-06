Magazinele rămân închise în mall-urile incorecte Magazinele raman inchise in mall-urile incorecte Autoritațile au luat decizia de a opri activitatea de comercializare cu amanuntul a bunurilor și serviciilor nealimentare in centrele comerciale. Dar nu au intervenit și cu clarificari privind derularea in aceasta perioada a relațiilor dintre comercianți și proprietarii de centre comerciale. In aceste condiții, deși au existat exemple de comportament corect de afaceri din partea deținatorilor de centre comerciale, mulți alții au adoptat o atitudine incorecta și imorala. Solicitand in continuare plata chiriei și demarand procedurile de executare… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

