Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele PROFI isi scurteaza programul de functionare, incepand de marți. Acesta devine 8:00-20:00 in intreaga tara, exceptie facand zonele in care autoritatile locale impun un program mai redus. Magazinele care aveau program non-stop se conformeaza si ele noului program. Pentru un maxim de protectie,…

- Magazinele PROFI isi scurteaza programul de functionare, incepand de marți. Acesta devine 8:00-20:00 in intreaga tara, exceptie facand zonele in care autoritatile locale impun un program mai redus. Magazinele care aveau program non-stop se conformeaza si ele noului program. Pentru un maxim de protectie,…

- Magazinele Profi iși scurteaza programul de funcționare, incepand de marți. Acesta devine 8.00 – 20.00 in intreaga țara, excepție facand zonele in care autoritațile locale impun un program mai redus. Magazinele care aveau program non-stop se conformeaza și ele noului program. Pentru un maxim de protecție,…

- Mioveni. Magazinele și agenții de prestari servicii, program de funcționare zilnic pana la ora 21.00. In contextul prevenirii riscului de raspandire și infectare cu coronavirus – COVID-19, in baza Decretului privind instituirea Starii de Urgența pe teritoriul Romaniei, respectand dispozițiile Ordonanțelor…

- Decizie anunțata de Auchan in contextul noii ordonanțe militare care limiteaza accesul romanilor pe strada intre orele 22 și 6.Hipermarketurile si supermarketurile Auchan, precum si magazinele de proximitate MyAuchan clasice vor fi deschise pentru clienti, incepand de luni, intr-un program…

- Schimbari in programul de functionare a centrelor comerciale Foto arhiva Centrele comerciale Auchan, Aushopping, Drumul Taberelor si Coresi Shopping Resort îsi reduc de luni programul de functionare, în vederea protejarii clientilor si angajatilor, în contextul raspândirii…

- Incepand de luni, centrele comerciale din Bucuresti, Promenada Mall, Mega Mall, Vulcan Value Centre, Iris Titan Shopping Center, alaturi de restul mall-urilor detinute in Romania de dezvoltatorul NEPI Rockcastle, isi vor ajusta programul de functionare la 8 ore pe zi, anunta compania intr-un comunicat.

- In a doua zi de Craciun, joi, 26 decembrie si in a doua zi a Anului Nou, joi, 2 ianuarie 2020, majoritatea magazinelor Kaufland vor avea program scurt: se vor deschide la ora 09.00, iar ora inchiderii va varia in intervalul 15.00 – 16.00.