Stiri pe aceeasi tema

- Se fac verificari la magazinele online care vand piese auto – inspectorii de la RAR vor sa vada daca acestea sunt contrafacute sau neconforme. In situatia in care vor fi descoperite neregulim cei de la Registrul Auto Roman (RAR) pot opri vanzarea. Directorul tehnic al RAR, Claudiu Mija, a explicat pentru…

- Magazinele online au acum comisioane de procesare a plaților de 0,5 %, la peste jumatate fața de media actuala practicata de procesatorii de plați cu cardul. Fintech-ul lituanian Paysera a introdus un serviciu inovator pentru comercianții online, bazat pe „Open Banking”, in care a integrat opt banci…

- Visezi sa ai propria afacere dar nu știi cum anume sa faci asta? Daca te gandești sa investești in comerțul electronic, te afli pe direcția buna. Comerțul electronic este o industrie care crește exponențial, in special datorita faptului ca mulți oameni fac cumparaturi online. Conform studiilor, o treime…

- Comerțul online cu produse cosmetice este din ce în ce mai competitiv dar categoria este mai curând dominata de jucatori globali și regionali. Apar tot mai multe magazine locale dar sunt înca mici și insuficient dezvoltate digital. Un studiu care a analizat 18 magazine online de cosmetice…

- Cantareata americana Billie Eilish va prezenta piese extrase de pe cel de-al doilea album de studio al ei, "Happier Than Ever", intr-un concert online ce va fi difuzat de grupul Amazon in intreaga lume pe 17 iunie, relateaza EFE. H.E.R. si Kid Cudi vor participa alaturi de Billie Eilish la acest eveniment…

- ​​Comerțul electronic cu mobilier și decorațiuni interioare pentru casa este o categorie de comerț digital în care magazinele de e-commerce cu cea mai activa și matura prezența digitala din Romania sunt Ikea și Vivre. Potrivit studiului InsightOut 2021, care analizeaza prezența digitala a peste…

- Atunci cand vrei sa vinzi ceva de care nu mai ai nevoie, site-urile cu anunțuri gratuite reprezinta cel mai accesibil canal prin intermediul caruia iți poți face publica intenția. In comparație cu clasica rubrica de anunțuri ”la ziar”, cele online ofera o mulțime de avantaje, iar unul dintre ele este…

- Activitațile dedicate siguranței in trafic au continuat in ultimele zile in mai multe regiuni din țara. Registrul Auto Roman a suplimentat numarul de echipaje de Control Tehnic in Trafic in județele Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș, Prahova și Buzau cu scopul de a identifica autovehiculele care, prin…