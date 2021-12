Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor avea program modificat in perioada sarbatorilor de Craciun Constanta, 22 decembrie 2021 ndash; Magazinele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor avea program modificat astfel:vineri, 24 decembrie programul…

- Autoritatile au stabilit programele centrelor de vaccinare din municipiul Satu Mare care vor fi deschise in perioada sarbatorilor de iarna. Iata orarul acestora: – in zilele 25 și 26 decembrie – Centrul de vaccinare din incinta Școlii Gimnaziale Avram Iancu intre orele 12:00 – 14:00; – in zilele 01…

- Potrivit reprezentanților DSP Alba, laboratoarele DSP și SJU vor asigura, pe rand, in zilele Sarbatorilor de Craciun și Revelion permanența testarilor PCR, astfel: • 24 și 31 DECEMBRIE 2021 – Laboratorul DSP Alba (program 08.00 – 12.00, str. Mușețelului nr. 2, in parcarea Policlinicii – FARA PROGRAMARE)…

- – Magazinele Enel din Slatina, Alexandria, Craiova, Pitești si Mioveni vor fi inchise marți și miercuri, 30 noiembrie și 1 decembrie, zile libere legale. In celelalte zile, acestea vor functiona dupa programul obisnuit. Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate prin canale digitale și…

- CEZ Vanzare intrerupe programul cu publicul. Modalitați alternative de comunicare. Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vanzare nu vor avea program de lucru cu publicul in perioada 30.11 – 01.12, reluandu-și activitatea in data de 02 decembrie 2021. Legislația in vigoare in domeniul muncii reglementeaza…

- Andreea Țirle de la CS Minaur și Alisia Boiciuc de la CNOPJ Baia Mare sunt handbalistele din Maramureș care au fost convocate la naționala de tineret a Romaniei. Handbalistele va desfașura o acțiune de pregatire centralizata la Mioveni, urmand a juca patru jocuri amicale in urmatoarele doua saptamani.…

- Prima caravana care iși propune sa le explice oamenilor de ce este important sa te vaccinezi impotriva COVID va pleca joi din București și va ajunge in perioada urmatoare la Craiova, Slatina si Pitesti. Campania de informare este organizata și susținuta de companii private din Romania, potrivit Agerpres.…

- Prima caravana dedicata educatiei despre sanatatea publica in context pandemic organizata si sustinuta de mediul privat din Romania pleaca din Bucuresti joi si va ajunge la Craiova, Slatina si Pitesti. Orice persoana care are nelamuriri, intrebari despre vaccinare si doreste sa se informeze…