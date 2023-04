Magazinele Enel din Bucureşti, închise de 1 Mai Magazinele Enel din municipiul Bucuresti, precum si din judetele Giurgiu si Ilfov vor fi inchise in data de 1 Mai 2023, zi libera legala, anunța compania. Va fi sponibil, insa, serviciul de call center numai pentru informatii in sistem automat, cum ar fi transmiterea indexului, detalii despre factura si sold. In celelalte zile. magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit. „Cea mai mare parte a operatiunilor pot fi realizate prin canale digitale si nu necesita deplasarea in magazinele Enel. De aceea, recomandam clientilor sa foloseasca in continuare optiunile digitale de comunicare, de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Enel din municipiul Bucuresti si din judetele Giurgiu si Ilfov vor fi inchise in data de 1 Mai 2023, zi libera legala, potrivit unui comunicat remis miercuri Agerpres.Totodata, serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informatii in sistem automat precum transmiterea…

- Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea de miercuri in aplicația Google Maps unde se afla exact pe traseu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul cu care urmeaza sa se deplaseze. Conform unui comunicat al Primariei Generale a municipiului București, aplicația calculeaza…

- Astfel, 19 instituții de invațamant, 13 edificii socio-culturale, 11 blocuri de locuințe, 4 cladiri administrative și 3 unitați de sanatate au fost incluse in lista celor care pot primi finanțare odata ce autoritațile locale depun documentele suplimentare necesare. Cladirile sunt din București, Argeș,…

- Primele 50 de proiecte depuse in cadrul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat au fost selectate pentru finantare, a anuntat, miercuri, ministrul Dezvoltarii, Cseke Atilla. Potrivit Ministerului Dezvoltarii, 19 institutii de invatamant, 13 edificii socio-culturale,…

- Ministrul Marcel Boloș și directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, Valentin Ștefan, au efectuat o vizita de lucru la Oficiul Poștal Buftea, cu ocazia startului procesului de distribuție a cardurilor de energie finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Capital Uman și prin…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca se circula in condiții de ninsoare slaba, cu depunere ușoara de zapada pe carosabil, pe arterele rutiere din județele: Braila, Covasna, Giurgiu, Ilfov (și mun. București), Maramureș

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca se circula in condiții de ninsoare slaba, cu depunere ușoara de zapada pe carosabil, pe arterele rutiere din județele: Braila, Covasna, Giurgiu, Ilfov (și mun. București), Maramureș

- Datele publicate de INS arata ca peste 80% dintre romani, adica peste 15 milioane, folosesc internetul zilnic. Cu toate acestea, gradul de digitalizare, adica numarul persoanelor care au competențe digitale, este de 29% din populație. Mai mult, aproximativ 80% dintre romanii care folosesc internetul…