Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Enel din municipiul Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu vor fi inchise in perioada 1 - 3 ianuarie 2020, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit. De luni pana vineri, programul…

- MAGAZINELE ENEL DIN BRASOV, PITEȘTI ȘI MIOVENI VOR AVEA PROGRAMUL MODIFICAT IN PERIOADA SARBATORILOR DE CRACIUN Magazinele Enel din Brasov, Pitești și Mioveni vor avea programul modificat in perioada Sarbatorilor. Astfel: marți, 24 decembrie magazinele vor fi deschise intre orele 9:00 – 13:00 in perioada…

- Peste 70 de perchezitii au loc miercuri dimineata intr-un caz de frauda la Universitatea ”Spiru Haret”, in Bucuresti si in judetele Brasov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Vaslui, Satu Mare, Ialomita, Timisoara, Dambovita, Botosani, Cluj si Mures, 13 dintre ele fiind la sedii ale institutiei…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele zece luni ale anului cu peste 36%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 89.274 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- E-Distributie Muntenia desfasoara pana la finalul anului proiecte de investitii in valoare de 66 milioane de lei in retelele de inalta tensiune din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, pentru a imbunatati calitatea serviciului de distributie de electricitate si siguranta in alimentare pentru mai mult de…

- La ora 9.00, conform Biroului Electoral Central, in total procentul prezentei la urne a fost de 3,51 .Cea mai ridicata prezenta la vot a fost inregistrata in judetele Ilfov, Teleorman si Giurgiu, in timp ce judetele Covasna, Salaj, Bistrita Nasaud si Satu Mare inregistreaza o prezenta scazuta.Urmatoarea…

- Ajunsa marti acasa, dupa meciul de luni, de la Giurgiu, pierdut cu 0-4 in fata Astrei, Politehnica Iasi pleaca azi intr-o noua deplasare. Poli se va deplasa cu avionul la Bucuresti, pentru meciul de sambata, cu Academica Clinceni, din etapa a XV-a a Ligii I de fotbal. Gandurile cu care moldovenii abordeaza…

- Astfel, s-au inființat 11 direcții regionale de informații (DRI) cu competențe legale pe zona mai multor județe. Bihorul aparține acum, alaturi de Salaj și Cluj, de Direcția Romana de Informații (DRI) Transilvania Vest, cu sediul la Cluj-Napoca. Reorganizarea a fost precedata de un proces…