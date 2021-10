Magazinele din Marea Britanie ascund rafturile goale cu fotografii cu alimente

Stiri pe aceeasi tema

- Supermarketurile din Marea Britanie folosesc fotografii cu fructe, legume și alte produse alimentare pentru a umple rafturile ramase goale din cauza problemelor privind aprovizionarea. Ridicolul situației a provocat un val de reacții pe rețelele sociale.

- Pentru a acoperi penuriile de tot felul supermarketurile din Marea Britanie folosesc fructe și legume din carton. Situație dificila a supermarketurilor britanice cauzata de numeroase penurii din cauza Brexit și Covid-19, care, in ultimele saptamani, a golit rafturile, nu mai este doar palpabila: este…

- Unele supermarketuri din Marea Britanie inseala ochii cumparatorilor cu decupaje de carton ce imita produse „proaspete” pentru a da impresia ca au rafturile pline in ciuda crizei de aprovizionare survenite dupa Brexit.

- Producatorii din industria alimentara din Marea Britanie trag un mare semnal de alarma: epoca mancarii ieftine in Marea Britanie din ultimii 20 de ani a luat sfarsit. Motivul: inflatia preturilor alimentelor ar putea atinge un ritm de doua cifre din cauza unul vai de cresteri ale costurilor care are…

- Cetațenii din Marea Britanie se confrunta cu foarte multe probleme. Rafturile din magazine sunt goale, așa ca alimente precum laptele, carnea sau legumele nu se mai gasesc. Din pacate, situația aceasta ar putea sa se prelungeasca. Criza alimentelor in Marea Britanie. Ce se intampla, de fapt Marea Britanie…

- Rafturile goale din magazine, mașinile care stau la coada kilometri intregi la benzinarii, o priveliște cu care romanii erau atat de obișnuiți inainte de 1989, este realitatea acum in Marea...

- “Avand in vedere noile aranjamente vamale, luam masuri decisive pentru reconfigurarea operatiunilor noastre europene si am facut deja modificari la exportul de alimente in Republica Ceha”, a declarat un purtator de cuvant al M&S. Compania a mai explicat ca: ”Operam o afacere de franciza in Franta si…

- Miniștrii britanici analizeaza relaxarea masurilor post-Brexit pentru a permite comercianților sa angajeze mai ușor muncitori straini, pe fondul unui deficit de peste 100.000 de șoferi de camion, relateaza Reuters . Majoritatea retailerilor, cafenelelor si restaurantelor din Marea Britanie au dificultati…