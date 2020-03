Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Patronala a Retailerilor din Romania (RORETAIL) solicita inchiderea marilor centre comerciale din Romania și declararea acestei situații ca fiind de forța majora, din cauza pandemiei de coronavirus. Patronatele susțin ca veniturile au scazut cu 100% in doar ultimele saptamani. Sunt afectați…

- Raspandirea noului Coronavirus (COVID-19) si masurile necesare sau impuse in legatura cu prevenirea raspandirii la scara larga (carantina, interzicerea organizarii anumitor evenimente etc.) afecteaza cu rapiditate economiile statelor din toata lumea si, implicit, participantii la aceste economii, inclusiv…

- Masurile luate la nivelul Ministerului Transporturilor, menite a reduce efectele generate de criza noului coronavirus COVID-19, precum și pentru sprijinirea agenților economici ce activeaza in industria transporturilor din Romania sunt – suspendarea temporara a circulației unor trenuri interne, cat…

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș anunța ca, in condițiile in care Romania se afla in stare de urgența, modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice se realizeaza dupa alte reguli. Prin urmare, reprezentanții instituției informeaza ca serviciile medicale pentru tratarea…

- Președintele Klaus Iohannis anunța ca decretul prin care se impune stare de urgența cuprinde masuri sociale și economice, suspendarea cursurilor in școli și sistem universitar și preuniversitar. Totodata,...

- In conformitate cu anuntul public facut de Presedintele Romaniei, urmeaza a se declara starea de urgenta in baza prevederilor OUG nr.1/1999 aprobata prin Legea nr. 453/2004, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 164/2019, in contextul epidemiei COVID-19 Coronavirus. Amintim in context…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat duminica, dupa anunțul legat de instituirea starii de urgența, incepand de luni, ca un grup de lucru a facut propunerea care va ajunge la președinte cu masurile pe care le va implica starea de urgența. „Știu ca presupune schimbarea modului de viața, dar…