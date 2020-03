Stiri pe aceeasi tema

- OUG militara prin care drepturile romanilor la libera circulație sunt parțial restricționate a intrat in vigoare. Piețele din Romania raman deschise, anunța Asociația Administratorilor de Piețe din Romania, insa exista un set de reguli stricte de respectat. Cumparatorii sunt rugați sa evite formarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata seara, intr-o conferinta de presa, emiterea unei noi ordonante militare, a doua de la declararea starii de urgenta si care aduce foarte multe restrictii,. Conform deciziei autoritatilor, incepand de duminica noapte, in Romania se vor inchide…

- Ministrul de Interne - Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat, sambata seara, noile masuri luate de autoritați la o saptamana dupa instituirea starii de urgența. Sunt masuri incluse in Ordonanța Militara nr.2 din 21 martie 2020, privind masurile de raspandire a COVID-19.…

- Președintele Emanuel Macron a anunțat restricții de circulație pe teritoriul Franței. Masura este menita sa reduca numarul imbolnavirilor cu coronavirus care a explodat in ultimele zile. „Incepand de astazi, timp de 15 zile, deplasarile vor fi reduse strict. Adunarile exterioare nu vor mai fi permise,…

- Șeful DSU, Raed Arafat și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru prezinta miercuri ultimele restricții impuse și masuri luate pentru limitarea raspandirii coronavirusului in Romania. Principalele declarații facute de reprezentanții DSU și ai Ministerului Sanatații. Raed Arafat: Suspendarea…

- - limitarea numarului de spectatori (70, la sala mica; 200, la sala mare), pentru a putea a asigura pastrarea unei distante adecvate - continuarea dezinfectarii zilnice a salilor de spectacol cu substante adecvate - continuarea curatarii tuturor suprafetelor din incinta teatrului cu substante pe baza…

- Universitatea Vasile Goldis din Arad cere ministerului educatiei suspendarea cursurilor pentru 14 zile. Masura se impune in conditiile in care aici invata foarte multi studenti din Italia, tara in care s-a declansat epidemie de coronavirus. Oficialii universitatii spun ca se incearca astfel limitarea…

- Ultimele trei sectoare de drum national care mai erau inchise circulatiei, respectiv DN 2A Cataloi - Topolog (km 0+000 - km 66+603), DN 22D Macin - Caugagia (km 0+000 - km 81+325) si DN 22F Horia - Nalbant (km 0+000 - km 13+900) au fost deschise pentru autoturismele cu masa maxima totala autorizata…