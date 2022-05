Magazinele alimentare și supermarketurile din Shanghai funcționează din nou Odata cu reducerea numarului cazurilor de infecție cu COVID-19, magazinele alimentare și supermarketurile din districtul Songjiang al metropolei Shanghai au inceput sa-și reia activitațile. Ca sa intre, locuitorii trebuie sa scaneze QR-ul din health kit, sa poarte maști și sa respecte masurile luate de magazine care limiteaza numarul cumparatorilor. Mai mult, in unele complexe de locuințe se Citeste articolul mai departe pe noi.md…

