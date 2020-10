Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele și barurile de interior din șapte localitați ale județului Arad se inchid, timp de o saptamana, din cauza numarului mare de infecții cu noul coronavirus. Avand in vedere incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile din localitațile județului Arad unde a fost depașit pragul de 1,5/1.000…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, intrunit, astazi, dupa apariția unor noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in doua... The post Inca doua școli inchise in Timiș, din cauza cazurilor de COVID-19 appeared first on Renasterea banateana .

- Israelul a inchis joi scolile, cu o zi inainte de a intra in carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus, deoarece infectiile zilnice au depasit 4.500, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Prima carantina a fost impusa la sfarsitul lunii martie si a fost ridicata in mai, cand numarul de…

- Magazinele din mall-uri care au fost inchise in starea de urgența și in starea de alerta vor primi de la stat jumatate din chiria datorata. Articolul Jumatate din chiria magazinelor din mall-uri, platita de Guvern. Proiectul vizeaza unitațile inchise in starea de urgența apare prima data in Someșeanul.ro…

- Guvernul discuta in ședința de joi un proiect de OUG privind acordarea de sprijin financiar pentru unele firme care nu au desfațurat activitate in starea de urgența, in contextul crizei COVID-19. Actul normativ se refera la firmele din centrele comerciale mari care au avut activitatea intrerupta total…

- Ziarul Unirea Vanzarile online ale unei mici firme din Alba, producatoare de mobilier de gradina, au explodat cand magazinele au fost inchise din cauza pandemiei de COVID-19 Administratorul producatorului de mobilier pentru gradina Mobilaiud, Anton Godorogea, afirma ca vanzarile online ale companiei…

- ”Numarul comenzilor efectuate la magazinele online de pe MerchantPro, platforma locala SaaS de eCommerce, a crescut cu 44% in primele sase luni ale anului, in timp ce valoarea comenzilor a crescut cu 62% in acelasi interval de referinta. Dinamica din starea de urgenta s-a mentinut si, mai mult decat…

- Te ghidezi dupa indemnul ca vara trebuie sa-ți faci sanie, iar iarna car? Atunci ai nevoie de un sistem de incalzire calitativ și econom inca din perioada estivala. Astfel, in sezonul rece te vei bucura de o locuința calda și confortabila. Intrucat materialele necesare pentru confortul termic pot fi…