- Politisti spanioli cu scuturi si arme, sustinuti de zeci de autoutilitare, au intervenit in forta sambata seara pentru a-i dispersa pe protestatarii catalani separatisti adunati in fata sediului politiei din Barcelona, scrie libertatea.ro.

- Procurorii au initiat o cauza penala pentru huliganism pe marginea incidentului care a avut loc acum cateva zile in Capitala si in care sunt implicate mai multe studente de origine araba de la medicina.

- Incident pe strada Albisoara din Capitala. Un jet de apa de langa drum se ridica la cativa metri in sus, inundand carosabilul. Acest fapt a creat dificultati masinilor din trafic. Materialul video a fost plasat de catre un martor ocular pe Facebook.

- Haos pe strada Alexandr Puskin din Capitala, unde soferii nedisciplinati parcheaza masinile la intamplare, iar din aceasta cauza traficul devine infernal. In loc de cele trei benzi disponibile, se circula doar pe una.

- Un accident a avut loc, miercuri, pe Bulevardul Aviatorilor din Capitala. Șoferul unei motociclete s-a ciocnit de o mașina aflata in trafic. In urma impactului motociclistul a fost ranit, insa este constient. Soferul motocicletei, in varsta de 35 ani, se delasa pe Bulevardul Aviatorilor, dinspre Piata…

- Trafic suspendat in Capitala. Incepand de astazi si pana in 30 septembrie va fi sistat traficul rutier pe strada 31 august, pe tronsonul cuprins intre strazile Sciusev si Ciuflea, in legatura cu lucrarile de reabilitare a retelelor electrice.

- In perioada de 06.09.2019 ora 23:00 – 07.09.2019 ora 20:00, va fi sistata circulația rutiera pe strada Serghei Lazo, in perimetrul strazilor 31 August 1989 și A.Corobceanu.Serviciile abilitate vor desfașura lucrari de reabilitare a rețelelor inginerești.Șos.

- UPDATE, ora 16:03 – Incendiul la hala de pe strada Biharia, din Capitala, a fost localizat si nu mai exista riscul de extindere a flacarilor la alte cladiri, potrivit primarului Sectorului 1, Dan Tudorache. O echipa a Garzii Nationale de Mediu se afla la locul producerii incendiului, dar masuratorile…