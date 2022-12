Incendiu devastator in Piața 1 Decembrie din Capitala, care a cuprins o suprafața de 1.000 metri patrați unde se aflau magazine. Incendiul ar fi fost provocat de explozia unor petarde, susțin martorii. La fața locului au fost prezente circa 20 de autospeciale care au reușit sa limiteze extinderea incendiului. The post Magazine facute scrum in urma unui incendiu la Piața 1 Decembrie din București appeared first on Puterea.ro .