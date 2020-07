Magazin specializat in vanzarea de soti La un magazin specializat in vanzarea de soti, femeile puteau alege dintre mai multe categorii de barbati, care erau comercializati pe fiecare din cele cinci etaje ale magazinului. Calitatea viitorilor soti crestea odata cu etajul.Singura regula era ca odata deschisa usa unui etaj, trebuia sa alegi un barbat de la acel etaj sau sa renunti, neavand posibilitatea sa te reintorci.Asadar, doua prietene merg la magazin sa-si gaseasca soti.La primul etaj, pe usa era scris: “Acesti barbati au serviciu si iubesc copii”.Femeile citesc mesajul si gandesc:– E mai bine decat sa nu aiba serviciu sau sa nu… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calitatea livrarii de catre Poșta Romana a trimiterilor interne prioritare va fi evaluata de ANCOM, dupa ce compania a fost desemnata drept furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024, potrivit Mediafax.Astfel, Autoritatea…

- In imagini se vede cum cele trei femei curața mașina nu doar in exterior, ci și in interior, in timp ce alte doua persoane, cel mai probabil portarul și un alt angajat, asista la intreaga scena. Contactat de jurnaliștii de la Presasm, directorul școlii are o explicație cel puțin ciudata.…

- Dupa ce in mai multe cazuri o serie de persoane au solicitat polițistului, imbracat in uniforma, sa prezinte legitimația, Poliția Romana a oferit un raspuns oficial care clarifica aceasta situație. Așadar: Cum iși face cunoscuta calitatea polițistul? a) daca este in uniforma, prin prezentarea verbala…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) explica, joi, referindu-se la participarea lui Liviu Dragnea la o sedinta a acestei instituții, ca obligatia CCR este sa asigure indeplinirea procedurii legale de citare a partilor din dosar. Dragne a ridicat in instanța o excepție de neconstituționalitate care…

- Ești in cautarea unor modele deosebite de sandale din piele? Atunci opteaza pentru shoppingul online! Acesta iți aduce mai multe beneficii decat shoppingul clasic și reprezinta cea mai buna soluție in timpul pandemiei de coronavirus. Poți gasi articolele de incalțaminte pe care le cauți fara sa te expui…

- Tradiții și obiceiuri in a doua zi de Paște. Nasii trebuie sa ii ospateze pe fini, traditia spunand ca acestia mergeau impreuna la hora satului. In cea de-a doua si in cea de-a treia zi de Paste avea loc stropitul ritual cu apa, in amintirea readucerii la viata a fetei de evreu, care a lesinat la…