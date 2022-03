Stiri pe aceeasi tema

- Cu aproape 15% a crescut, fața de inceputul saptamanii, numarul refugiaților ucraineni cazați in unitațile private sau publice de pe raza județului Mureș. Nici unul nu a cerut insa azil. Reprezentanții Serviciului de Imigrari vor merge sa discute cu aceștia la locurile de cazare despre drepturile și…

- Companiile din mun. Brasov ofera peste 2.000 de locuri de munca in IT, industria automotive, HoReCA, dar si in retail, triere sau logistica refugiatilor ucraineni, a anuntat, joi, primarul Brasovului, Allen Coliban, in urma unei intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri si ai AJOFM. Din cei 1.200…

- Pe platforma online www.oamenidebine.ro, destinata refugiaților ucraineni, exista mai multe categorii de interes printre care și asistența juridica gratuita. In acest sens, potrivit sursei, Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), prin intermediul avocaților colaboratori, membri…

- Liga Studenților Targu Mureș, Asociația Facem, Cercetașii Romaniei, filiala Targu Mureș, LADO Cluj cu sprijinul Direcției de Asistența Sociala Targu Mureș, și-au unit forțele pentru a veni in sprijinul refugiaților ucraineni, amenajand impreuna o banca de provizii in spațiul fostului club Cuba din Targu…

- Bucurestenii au donat in trei zile trei tone de produse pentru refugiatii din Ucraina, la centrul deschis de Municipalitate la Arena Nationala, a anuntat viceprimarul Horia Tomescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Primaria Orașului Luduș raspunde campaniei umanitare lansate de Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania – filiala Mureș și organizeaza, incepand de astazi, la Casa de Cultura "Pompeiu Harașteanu", Centrul de Colectare pentru ajutorarea refugiaților de razboi din Ucraina. Se primesc doar produse…

- Wizz Air anunța ca ii va sprijini pe refugiații ucraineni, oferindu-le 100.000 de bilete gratuite* pentru toate zborurile catre Europa continentala care decoleaza din țarile invecinate Ucrainei (Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania). Wizz Air iși asuma astfel angajamentul sa ii ajute pe refugiați pentru…

- In dimineata de 1 martie, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, patru cetateni ucraineni, toti barbati, care au trecut prin apa raului Tisa din Ucraina in Romania. Cei patru au fost condusi de catre…