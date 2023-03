Francis On My Mind a lansat single-ul One Last Time

După piesa „Cloudberries”, prezentă în peste 20 de playlisturi principale (New Music Friday) de la Spotify, și succesul uimitor al track-ului „Swimming Pools”, care a fost inclus în serialul american pentru adolescenți „The Summer I Turned Pretty”, Francis On My Mind a revenit cu o nouă melodie –… [citeste mai departe]