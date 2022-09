Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANPC au facut in ultima luna controale la magazinele lantului de hipermarketuri Auchan, in urma carora au descoperit, printre altele, alimente expirate, mizerie și reduceri inșelatoare. 50 de unitați au fost amendate cu 750.000 de lei, iar 14 dintre acestea au fost inchise temporar, anunța…

- In cursul acestei saptamani, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași a realizat o actiune de control in urma unei sesizari, la restaurantul SC Boho Haus SRL, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu. Pentru neregulile constatate, comisarii…

- Jumatate dintre operatorii economici din Giurgiu au activitatea oprita temporar, in urma controalelor Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care ay constatat mai multe nereguli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat 265 de magazine Lidl cu peste 3,5 milioane de lei, printre neregulile descoperite aflandu-se produse expirate, mizerie si insecte. De asemenea, 24 de magazine Lidl au fost inchise. ANPC a anunțat, miercuri, ca in luna…

- Dupa ce in urma cu o saptamana magazinul LIDL din cartierul iesean Tatarasi a fost inchis pentru aproximativ o zi si jumatate datorita unor nereguli grave descoperite de un control al inspectorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, magazinul a fost deschis fara ca neregulile sa…

- Dupa ce saptamana trecuta inspectorii ANPC au inchis temporar magazinul LIDL din cartierul Tatarasi dupa ce in urma unui control efectuat sambata 13 august 2022 au constatat mai multe nereguli legate de produse alterate precum si produse ținute in conditii neconforme, astazi, 18 august, inspectorii…

- Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a anunțat inchiderea temporara zonei gastro și de patiserie dintr-un magazin Profi din Peciu Nou. Printre neregulile constatate se numara „produse alimentare depozitate la temperatura exterioara ridicata, in bataia directa a razelor…

- 70% dintre romani nu citesc toate clauzele inainte de a semna un contract.Majoritatea respondenților recunosc faptul ca nu iși aloca suficient timp pentru a citi contractele inainte de a le semna.Aproape toți adulții din Romania spun ca au semnat de-a lungul timpului cel puțin un contract (peste…