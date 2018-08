Magazin Apple, evacuat. Au intervenit pompierii Angajații unui magazin Apple din Amsterdam au evacuat, duminica noaptea, toți clienții dupa bateria unui iPad a explodat. La fața locului a ajuns un echipaj al Brigazii de Pompieri din Amsterdam care au preluat dispozitivul și au aerisit magazinul. „Angajații au reușit sa evacueze rapid clienții, cat și sa redeschida in siguranța magazinul", au declarat reprezentanții Apple. In urma exploziei trei persoane au suferit rani ușoare. Angajații companiei au incercat sa stinga flagarile și au pus iPad-ul intr-o galaeata cu nisip. Reprezentanții Apple au demarat cercetari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

