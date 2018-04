Mafiot italian de top, prins în Pitești. Spăla bani ridicând blocuri Caracatița mafiei din Italia si-a intins tentaculele pana in Romania. Un afacerist care spala banii gruparii a fost reținut joi intr-o acțiune comuna a DIICOT cu omologii italieni. Forțele de intervenție au luat astazi cu asalt palatul de la Pitesti al unui om de afaceri italian stabilit la noi de 14 ani. Sub paravanul afacerilor […] The post Mafiot italian de top, prins in Pitești. Spala bani ridicand blocuri appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

