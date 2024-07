Stiri pe aceeasi tema

- Doi vulcani erup in același timp in Italia. Protecția Civila a emis joi seara alerta roșie pentru vulcanul Stromboli - unul dintre cei patru vulcani activi ai Italiei, care formeaza insula cu același nume din apropierea Siciliei. Și Etna din Sicilia și-a intensificat activitatea vulcanica.

- In 2019, comuna Sambuca di Sicilia, din Provincia Agrigento localizata in sudul Italiei, a devenit virala pentru ca a vandut case cu doar 1 euro. Dupa ce s-a bucurat de vanzari de succes in 2019 și 2021, Sambuca di Sicilia scoate la licitație un nou lot de case ieftine, cu doar 3 euro, informeaza Euronews.

- O serie de cutremure de o intensitate neobișnuita pentru zona, in ultimii 40 de ani, au fost inregistrate luni seara in regiunea vulcanica a Campiilor Flegree, langa Napoli, sudul Italiei, fara a provoca pagube majore, au informat autoritatile locale, relateaza AFP.