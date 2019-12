Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala Bucuresti anunta ca, in 2019, a organizat 59 de actiuni care au vizat activitatea de taximetrie, fiind aplicate amenzi in valoare de peste 1,8 milioane de lei. ”Punctele problema” din Capitala sunt, in functie de numarul amenzilor aplicate, Centrul Istoric, Gara de Nord, magazinul…

- Ludovic Orban a afirmat, luni, ca rezultatul alegerilor locale vor dovedi faptul ca bucureștenii s-au saturat de Gabriela Firea, un primar care nu face nimic. Reacția vine in contextul acuzațiilor aduse de primarul Capitalei la adresa premierului, potrivit Mediafax.„Bucureștiul are probleme…

- Intre ele se afla și cel mai mare spitaldin Capitala, Spitalul Fundeni, unde sunt internați aproape 1.000 de pacienți.Cele trei spitale sunt InstitutulOncologic Fundeni, Institutul Clinic Fundeni și Institutul de Urgența pentruBoli Cardiovasculare C.C. Iliescu.Unitațile medicale au gasit soluții alternative…

- Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A., a demarat un program de imbunatatire a detectiei si managementului traficului din Capitala prin instalarea, intr-o prima faza, a unui numar de 15 camere cu senzori de detectie. Dispozitivele, denumite TrafiCam, identifica…

- Organizația „Salvați Copiii” a dotat unitatea medicala cu o stație de hipotermie terapeutica, astfel ca vor crește substanțial șansele de supraviețuire a copiilor nascuți prematur, cu asfixie moderat-severa. Copiii cu probleme de respirație aduși pe lume la spitalul Elias din Capitala vor avea șanse…

- Pe viitorul primar al Capitalei il așteapta mari provocari. Pe langa curațenia pe care si-o doresc locuitorii orasului, edilul va trebui sa se preocupe și de situatia intreprinderilor municipale, care inregistreaza doar pierderi.

- Companiile de taxi din Capitala au decis sa raspunda valului de digitalizare adus in domeniul transportului urban de platformele de ridesharing si au inceput sa isi doteze masinile cu aparate de marcat fiscale de ultima ora. Concret, este vorba de case de marcat de tip tableta care ofera clientilor…