Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna afirma ca folosirea lemnului de foc pentru incalzirea locuintelor este esentiala, iar Romania are nevoie de un program social destinat celor care folosesc lemne, in contextul in care si aceasta resursa s-a scumpit.

- Ministrul Mediului le-a facut romanilor, marți seara, o recomandare cu care a reușit sa surprinda o mare parte dintre cetațeni. Acesta susține ca incalzirea locuințelor cu ajutorul centralelor termice pe lemn ar putea marca inceperea punerii bazei unui sistem național in acest sens. Insuși Tanczos Barna…

- Ministrul Mediului a declarat, marți seara, la Digi24, ca folosirea lemnului de foc pentru incalzirea locuintelor este esentiala, iar Romania are nevoie de un program social destinat celor care folosesc lemne, in contextul in care si aceasta resursa s-a scumpit. Intrebat daca ar recomanda montarea unei…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, vineri, la Interviurile Digi24.ro, ca vrea sa modifice legislația pentru a inaspri pedepsele fața de cei gasiți vinovați de arderi ilegale de deșeuri. Aceasta ar insemna amenzi penale și inchisoare de pana la un an. Oficialul din Guvern vrea ca aceste modificari…

- Romania a inchis definitiv doua dintre cele trei centrale de mare ardere pentru care a fost data in judecata de catre Comisia Europeana, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a catalogat drept „ciudat” modul in care a acționat Executivul comunitar cu o zi inainte, cand a trimis…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, marti, la emisiunea Talk News, de la Profit TV, ca fenomenul taierilor ilegale, atata vreme cat nu devine un sport national, nu reprezenta o problema, el afirmand ca in anumite zone exista o criminalitate organizata, si a dat exemplul din zona Maramuresului,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum inainte, in blocurile noi sa nu mai fie instalate centrale individuale. Ministrul a precizat ca nu va exista o taxa pe centralele existente, pana cand…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marti, la emisiunea Talk News, de la Profit TV, ca fenomenul taierilor ilegale, atata vreme cat nu devine un sport national, nu reprezenta o problema, el afirmand ca in anumite zone exista o criminalitate organizata, si a dat exemplul din zona Maramuresului,…