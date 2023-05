Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul din Insulele Scilly e cel mai mic campionat din lume: are doar doua echipe in componența, care se dueleaza intre ele de 18 ori intr-un sezon. In plus, are și doua Cupe: Cupa Wholesalers și Cupa Foredeck, unde, evident, se intalnesc aceleași doua echipe. Cele doua echipe din Insulele Scilly…

- Continue reading Rezultatul probei selecția dosarului la examenul organizat in data de 24 aprilie 2023 – proba scrisa pentru promovare in grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș at Info real.

- Oamenii trebuie sa știe ca Ucraina nu a abandonat „Mriya”, cel mai greu de avion de transport din lume, distrus de forțele de invazie in primele zile ale razboiului, a transmis producatorul aeronavei.

- Inspectoratul de Poliție Județean Arad are cel mai modern poligon de tragere teritorial, iar pentru a arata acest lucru tuturor a fost realizat un videoclip.... The post Atenție! S-a filmat in interiorul celui mai modern poligon de tragere teritorial, al Poliției din Arad (Video) appeared first on Special…

- Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a semnat un material pe tema razboiului in publicatia ucraineana Evropeiska Pravda, in care subliniaza ca razboiul lui Putin impotriva Ucrainei dureaza deja de un an si ca numarul deceselor inregistrate de ambele parti cresc in mod constant, iar loviturile cu…

- In perioada 6 – 31 martie 2023 Consiliul Județean Cluj sprijina Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din Cluj-Napoca in derularea a doua campanii ce vizeaza prevenția, respectiv depistarea precoce a cancerului de col uterin și a celui de san. Astfel, in aceeași locație, pe esplanada stadionului…

- Cel de-al 16-lea prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, s-a nascut și a copilarit in nordul Republicii Moldova. Mai exact, in satul Mindic din raionul Drochia, o localitate amplasata pe malul sting al riului Cubolta, cu aproximativ trei mii de locuitori, un gimnaziu, o biserica și o farmacie,…

- Daniel Dineș este considerat al treilea cel mai bogat roman, potrivit analizei Forbes, realizata la finalul anului 2022. In ultimul „clasament” realizat de sursa citata, fondatorul companiei UiPath avea o avere estimata la 8 miliarde de lei (peste 1,6 miliarde de euro), iar in 2021 era considerat…