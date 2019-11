Stiri pe aceeasi tema

- Noul documentar de pe Netflix te va ajuta sa ințelegi mai bine toate problemele care se nasc din taierile ilegale de paduri din Romania. Broken este un nou documentar de investigație care identifica și deconstruiește sistemele care fac produsele de consum sa fie vulnerabile in fața fraudei, corupției…

- O echipa de filmare Netflix și activiștii de mediu care ii insoțeau prin padurile din Banat a fost agresata de taietorii ilegali de lemne. Potrivit unei postari pe Facebook a organizației Agent Green, echipa de filmare a Netflix, care lucreaza pentru documentarul „Broken”, și ecologiștii care ii insoțeau…

- Moartea unui padurar roman, care a revoltat opinia publica luna trecuta, continua sa starneasca reacții in presa internaționala. Publicația germana Der Spiegel vorbește despre mafia lemnului din Romania și despre faptul ca toți cei care stau in calea hoților iși pun viața in pericol. In articolul intitulat…

