- Taierile ilegale de lemn din parcurile naționale sau marile paduri ale Romaniei vor fi documentate și prezentate in cadrul unui mini-serial marca Netflix, intitulat ”Broken”, care va fi difuzat in 190 de țari, incepand din 27 noiembrie 2019. Serialul va prezenta, printre altele, impactul negativ…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a anuntat, marti seara, ca social-democratii nu vor inceta lupta "cu cei ce vor sa readuca lipsurile, taierile, austeritatea si regresul". "Romania e a noastra si avem o datorie sa o aparam" sustine Dancila. "In inima Moldovei sunt oameni mandri si frumosi, cu…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, sambata, la Iasi, ca motiunea de cenzura depusa de Opozitie este "cea mai puternica" din ultimii 30 de ani. "Am pregatit cea mai puternica motiune de cenzura, unica motiune de cenzura din ultimii 30 de ani care are toate semnaturile pentru…

- "Incalzirea climei ne afecteaza in doua moduri (...). O data, in Europa, in arboretele artificiale, avem atacuri de insecte, doboraturi de vant. Din fericire, in Romania avem arborete naturale, mai viguroase, care reusesc sa lupte cu aceste schimbari climatice. (...) Plusul de masa lemnoasa care…

- Documentarul difuzat pe Netflix, denumit „Making a murderer”, dezvaluie controversele legate de uciderea Teresei Halbach, o tanara din Wisconsin (SUA). Aceasta a avut o moarte asemanatoare cu cea a Alexandrei Maceșanu, presupusa victima a lui Gheorghe Dinca din Caracal, fiind arsa intr-un butoi de catre…