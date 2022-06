Stiri pe aceeasi tema

- Manevra fulger al DNA in cazul de corupție de la Giroc: la nici trei saptamani dupa ce a fost arestat preventiv, Mueen Al Shawish „Mimo” a și fost trimis in judecata. In rechizitoriul intocmit, procurorii au scris ca „in perioada 16 noiembrie 2021 – 07 aprilie 2022, inculpatul i-ar fi promis unui funcționar…

- Nr. 133 din 11 Mai 2022 EDUCATIE RUTIERA LA GRADINITELE "PRIMII PASI" SI "BUBURUZELE" Politistii Biroului Rutier Timisoara au desfasurat activitati educativ preventive la doua gradinite private din Timisoara si Giroc. Avand in vedere proiectul "Imi salvez planeta, merg cu bicicleta", derulat de Gradinita…

- Un politist din comuna Giroc, judetul Timis, a fost ridicat pentru a fi audiat la DNA Timisoara, intr-un dosar de trafic de influenta si luare de mita. Barbatul ar fi cerut unui dezvoltator imobiliar suma de 10.000 de euro pentru a-l ajuta in retrocedarea in instanta a unui teren, informeaza News.ro…

- Inregistrarile din dosarul DNA in care iordanianul ”Mimo” Mueen Al Shawish a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce i-a oferit arhitectului din Giroc 90.000 euro pentru a obține mai multe documente scot la iveala mecanismele folosite de mafia imobiliara pentru a controla ce se intampla in comuna de…

- Arestarea preventiva in dosarul DNA Timișoara a iordanianului iordanianul Mueen Al Shawish, zis ”Mimo”, asociatul in afaceri imobiliare a celebrului Pascu ”Puiu” Minda, cunoscut ca omul fara de care nu se poate mișca nimic in Giroc in afacerile cu terenuri, a produs panica in randul mafiei imobiliare.…

- Un celebru dezvoltator imobiliar din Giroc a fost reținut, aseara, de DNA Timișoara, cu cateva ore inainte de a parasi țara. Mueen Al Shawish „Mimo”, nimeni altul decat asociatul lui Pascu „Puiu” Minda, considerat ca fiind „jupanul” comunei de langa Timișoara pe zona imobiliara și unul dintre susținatorii…

