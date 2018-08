Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei de Frontiera Arad, valorile de trafic au crescut semnificativ in toate punctele de control de la granita cu Ungaria, in ultimele zile. PTF Nadlac II este cel mai tranzitat punct, iar aici se astepta, marti dupa-amiaza, mai mult de o ora pentru controlul documentelor pe sensul de…

- Un fetita in varsta de 10 ani, din Iasi, cu probleme psihice, a fost gasit de o patrula a Politiei Locale, legata cu un material textil de un stalp din apropierea casei sale. Copilul si mama lui se afla in prezent internati in spitalul de pediatrie din Iasi. Politia a deschis un dosar penal pentru rele…

- Reprezentanții Corpului de Control al Ministerului Sanatații au inceput evaluarea centrelor de permanenta, iar verificarile au inceput in Timiș, unde, spune ministrul, sunt 48 de astfel de centre, cele mai multe din țara. „Corpul de control a evaluat 48 de centre de permanenta din…

- Procurorii DIICOT si politistii au demarat in aceasta diminața perchezitii la fabricile din Radauti si Sebes ale firmei Schweighofer Holzindustrie, intr-un dosar privind comert ilegal cu lemne, prejudiciul fiind estimat la 25 milioane de euro. Totodata, anchetatorii efectueaza alte cateva zeci de percheziții…

- Perchezitii in acest moment la cel mai mare exportator de lemn din Romania – Schweighofer Holzindustrie. Procurorii DIICOT si structuri din politie controleaza sediul central al companiei precum si alte 23 de locuri din toata tara. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridica la 25 de milioane de euro.…

- Procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. ndash; D.C.C.O. si BCCO Bucuresti, Directia de Ordine Publica, Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si specialisti din cadrul Institutul National de Criminalistica au pus in executare 23 de mandate de perchezitii domiciliare,…

- In aceasta dimineața mascații sub coordonarea procurorilor DIICOT fac mai multe percheziții la fabrici și depozite aparținand gigantului austriac din industria lemnului - Schweighofer, susțin surse judiciare. Sunt vizate fabrici din Radauți (Suceava) și Sebeș (Alba) precum și direcții silvice și…

- Procurorii din Capitala au demarat o ancheta dupa ce un copil a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Acesta era internat impreuna cu parintii, care au afirmat ca au inceput sa se simta rau dupa ce au mancat, toti trei, shaorma cumparata de la un fast food din Bucuresti.