Intr-un context marcat de razboiul din Ucraina și incertitudinile economice globale, insula Mykonos din Grecia a devenit scena unui asasinat brutal, ce a adus la lumina o rețea de crima organizata supranumita „Mafia din Mykonos". Curtea Suprema a Greciei a cerut deschiderea unei anchete oficiale in urma uciderii inginerului geodez Panagiotis Stathis, eveniment ce a