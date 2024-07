Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea și-a facut apariția la secția de Poliție din Voluntari pentru a semna controlul judiciar. Daca, pana acum, fostul prim-adjunct al directorului SRI venea cu mașina, de data aceasta, el a ales sa iși faca apariția pe o motocicleta electrica. Nu a vrut sa faca niciun comentariu in prezența…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat ca au extins urmarirea penala pe numele a doi fosti militari si un avocat din cadrul Baroului Bucuresti, pentru infractiuni de trafic de influenta, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al DNA, transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei…

- DNA a extins urmarirea penala in dosarul lui Florian Coldea, Dumitru Dumbrava, Doru Traila și Dan Tocaci dupa o noua acuzatie care il are in... The post DNA a extins urmarirea penala in cazul lui Coldea si Dumbrava odata cu aparitia unui nou martor al acuzarii: primarul din Rovinari appeared first on…

- DNA a confirmat intr-un comunicat extinderea urmaririi penale a lui Florian Coldea, Dumitru Dumbrava, Doru Traila și Dan Tocaci. Procurorii ii acuza pe cei patru ca ar fi primit o suma de bani de la primarul din Rovinari ”in schimbul careia ar fi lasat sa se creada ca au influența asupra unor magistrați…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat, luni, ca au extins urmarirea penala pe numele a doi fosti militari si un avocat din cadrul Baroului Bucuresti, pentru infractiuni de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului SRI, s-a prezentat, luni, la Directia Nationala Anticoruptie. DNA a anuntat pe 24 mai ca i-a pus sub acuzare pentru trafic de influenta pe Florian Coldea si pe generalul Dumitru Dumbrava, fost sef in SRI, acestia fiind plasati sub control judiciar pe…

- Suma de 500.000 de lei pentru fiecare, trebuia achitata in termen de 7 zile de la data instituirii masurii de cercetare sub control judiciar.La ieșire de la sediul Direcției Naționale Anticorupție, acesta nu a vrut sa le explice jurnaliștilor de ce ii reprezinta pe ambii generali și a declarat ca, „se…

- DNA a anunțat ca Secția de combatere a corupției a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune fața de patru persoane, pentru savarșirea unor infracțiuni de trafic de influența (autor și complice). Direcția Naționala Anticorupție n u da nume, dar referirea…