Stiri pe aceeasi tema

- Ne luptam cu scumpiri in cascada la rafturi, la pompa si in facturi, iar cele mai noi date ale Institutului National de Statistica confirma cat de grea este situatia prin care trecem: foarte multe familii nu isi mai permit sa plateasca facturile la utilitati, informeaza Observatornews.ro . Romanii o…

- Date ale Institutului Național de Statistica, furnizate la solicitarea Libertatea, arata ca rata sinuciderilor in randul romanilor s-a menținut relativ constanta in 2020, in comparație cu anii anteriori, inregistrand chiar o ușoara scadere. Cu toate astea, arata psihoterapeuta Ada Mușat, intr-un interviu…

- Numarul medicilor a ajuns la peste 65.000 de specialisti anul trecut, in crestere cu 4% fata de anul anterior, arata datele Institutului Național de Statistica, citate de ZF. Cu cel mai mare deficit se confrunta spitalele din orasele mici din tara, dat fiind ca cei mai multi medici cauta sa lucreze…

- Deficitul balantei comerciale în prima jumatate a anului a fost de 10,65 miliarde euro, mai mare cu aproape doua miliarde decât cel înregistrat în perioada similara din anul trecut, când pandemia închisese o buna parte din economie, au transmis luni oficialii Institutului…

- ​2.173 de medici romani au solicitat, in anul 2020, primul an al pandemiei, eliberarea de certificate de conformitate (documente care le permit sa profeseze in afara țarii), potrvit datele obținute de HotNews.ro de la Ministerul Sanatații. 2.173 de medici intr-un an inseamna o medie de 5,95 de medici…

- Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii au reprezentat in trimestrul I 2021, in termeni nominali, 5.476 lei pe gospodarie, in creștere cu 357 de lei fața de aceeași perioada a anului trecut. Cheltuielile totale medii ale unei gospodarii au fost, in trimestrul I 2021, in medie, de 4.640 lei…

- In timp ce fermierii romani arunca pe camp producția și se plang ca nu au cui sa vanda legumele, marii retaileri importa masiv.Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a ajuns la 755,34 milioane de euro in primul trimestru al acestui an, in urcare cu 66% fața de același interval din…