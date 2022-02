Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu imens in lumea muzicii! Un alt nume celebru s-a stins din viața. Lata Mangeshkar, una dintre cele mai indragite cantarețe din India, care a cantat coloana sonora pentru sute de filme Bollywood, a murit la varsta de 92 de ani.

- Lumea muzicii din Romania sufera din nou o pierdere imensa. A murit un artist celebru pe care Florin Salam l-a iubit enorm. Despre cine este vorba? Celebrul artist s-a stins din viața dupa ce a facut atac cerebral. Doliu in lumea muzicii: un artist iubit de Florin Salam s-a stins din viața Muzica populara…

- Meat Loaf a murit, la 74 de ani. Legendarul cantareț și actor a murit acasa. Pana in ultimele clipe din viața i-au fost alaturi soția Deborah și cele doua fiice, Pearl și Amanda.Meat Loaf a avut o cariera impresionanta. Timp de peste 6 decenii, a jucat in peste 65 de filme, printre care Fight Club și…

- "Cu sufletul incarcat, va anuntam ca prietenul si partenerul nostru Carlos Marin a murit. Prietenii, rudele si fanii ii vor simti lipsa. Nu va mai exista o alta voce si un spirit ca ale lui Carlos", se arata intr-un anunț postat pe contul de Twitter al cvartetului.Carlos Marin era diagnosticat cu Covid…

- Carlos Marin, cantaret spaiol membru al grupului Il Divo, a murit la varsta de 53 de ani, potrivit unui anunt publicat pe contul oficial de Twitter al cvartetului. „Cu sufletul greu va anuntam ca prietenul si partenerul nostru Carlos Marin a murit. Prietenii, rudele si fanii ii vor simti lipsa.…

- Vicente Fernandez, numit și „regele” cantecului popular si starul orchestrelor de mariachi, s-a stins din viața.Intreg Mexicul este in doliu. Acesta a murit in cursul zilei de duminica, chiar in ziua in care a avut loc pelerinajul la Sfanta Fecioara din Guadalupe, ocrotitoarea tarii, potrivit AFP.Tragicul…

- Este doliu in lumea muzicii populare. O interpreta cunoscuta și indragita a murit in urma cu puțin timp. Artista a lasat in urma multa durere și numeroase cantece care vor fi cu siguranța in continuare asculatate.