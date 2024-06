Stiri pe aceeasi tema

- Deși Romania este printre țarile in care autoritațile par sa fie preocupate de refacerea populațiilor de sturioni din Dunare, in ultimii 19 ani fiind lansați in apele Dunarii peste 650.000 de pui de sturioni, Romania este și campioana la braconajul la sturion. La Stația de Monitorizare a speciilor migratoare…

- Vești bune pentru oltenii iubitori de sport. Slatina va beneficia de un stadion modern, cu o capacitate de 10.000 de locuri. Decizia de a construi aceasta noua arena a fost adoptata in cadrul ședinței Guvernului care a avut loc joi. In urma acestei hotarari, Compania Nationala de Investitii (CNI) are…

- Sute de copii și tineri au ieșit in strada in Slatina pentru a protesta impotriva corupției și pentru a cere o ancheta transparenta in moartea lui Flavius Magraon, un tanar de 19 ani care s-a inecat sambata in raul Olt. Protestul a fost organizat pe rețelele sociale și a avut loc in ziua inmormantarii…

- La complexul de agrement de la Balta „Zatun”, situata pe malul Dunarii, in apropierea Galațiului, a avut loc cea de a 6-a ediție a Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevazatori. Pentru mulți pare incredibila știrea organizarii unui concurs de pescuit pentru persoanele cu deficiențe de vedere,…

- In cadrul etapei naționale a Concursului Național de Inovație Tehnica & IT DaVinci, ediția a IX-a, echipa satmareana coordonata de dr. Georgeta Cozma a obținut Premiul II cu proiectul "Educația 4.0", impresionand juriul condus de Acad. Dorin Dumitru Prunariu prin utilizarea inovatoare a inteligenței…

- Sambata Mare este ziua care incheie postul Paștelui. In aceasta zi, dupa ce Mantuitorul Hristos a patimit și a murit, creștinii așteapta Invierea Lui. Sambata Mare este o zi plina de semnificații religioase și tradiții bogate, care marcheaza pregatirile intense pentru Invierea Domnului. Gospodinele…

- Maestrul Gogu Neagoe, una dintre personalitatile marcante ale artei si culturii romanesti, este invitat ca membru al juriul la cea de a XXI a editie a Festivalului International Multietnic al Pastoritului, ce se va desfasura intre 9 si 12 mai 2024, in Sarighiol de Deal, Tulcea. La invitatia Ansamblul…