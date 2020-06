Stiri pe aceeasi tema

- „Am senzația ca nu s-a intamplat. Pentru mine era mai mult decat un prieten. Nu ne vedeam chiar saptamanal, sa zic ca faceam gratare des cu el, dar va zic sincer ca atunci cand ne intalneam parca nici nu ar fi trecut timpul peste noi. Aveam o relație speciala. Nu imi gasesc cuvintele, va zic…

- Costin Marculescu a murit, iar vestea tragica i-a luat prin surprindere pe cunoscuți, dar și pe cei care l-au vazut doar la televizor. Acesta a jucat in multe filme romanești, dar a ramas in atenția publicului larg prin participarea la diferite emisiuni mondene. Moartea lui a fost anunțata in direct…

- Moartea lui Costin Marculescu a șocat pe toata lumea, mai ales dupa ce s-a aflat ca actorul nu mai era de gasit de mai multe zile. Descoperirea cutremuratoare a fost facuta noaptea trecuta, iar mai multe persoane publice iși manifesta acum tristețea și ii aduc omagii celui care a fost Costin Marculescu.

- Moartea lui Costin Marculescu a venit ca un șoc pentru toata lumea, dar mai ales, pentru prietenii actorului! Dinu Maxer nu poate accepta pierderea artistului. Ce mesaj a postat cantarețul pe rețelele de socializare?

- Costin Marculescu a fost absent din viața publica, in ultima perioada. Mai pastrase legatura doar cu Mara Banica și omul de afaceri Doru Colangiu, scrie viva.ro. La cateva minute dupa vestea morții lui Marculescu, Colangiu a postat o imagine cu ultimul mesaj pe care actorul i-a trimis, posibil chiar…

- Costin Marculescu a fost gasit mort, in noaptea de miercuri spre joi, in propria locuința din București, in apartamentul sau. Costin Marculescu a fost absent din viața publica, in ultima perioada. Mai pastrase legatura doar cu Mara Banica și omul de afaceri Doru Colangiu, scrie viva.ro. La cateva minute…

- Papa Francisc a denuntat drept ”intolerabila” orice forma de rasism, intr-o reactie fata de moartea la Minneapolis a lui George Floyd, si a condamnat totodata violentele care i-au urmat, relateaza AFP, anunța news.ro.”Noi nu putem tolera si nici inchide ochii in fata vreunei forme de rasism…

- Pana acum experții susțineau ca noul coronavirus nu afecteaza copiii. In ultima perioada, insa, pediatrii europeni au intrat in alerta și se asteapta la aparitia unor cazuri de boala Kawasaki, ce ar putea fi declansate de virusul SARS-CoV-2, anunța MEDIAFAX.Medicii susțin ca parinții trebuie…