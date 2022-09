Stiri pe aceeasi tema

- Referendumurile din așa-ziseme republici populare Donețk și Luhansk și din regiunile Herson și Zaporojie privind incorporarea acestor regiuni in Rusia s-au desfașurat in deplina conformitate cu normele și principiile dreptului internațional, susține Ministerul rus de Externe intr-un comunicat de…

- Republica Moldova condamna „așa-numitele plebiscite” organizate de Rusia in regiunile ocupate ucrainene din Herson, Zaporojie, Donețk și Luhansk. „Aceste pseudo-plebiscite constituie un pretext fals pentru anexarea cu forța a unor teritorii suverane ale Ucrainei. Astfel, țara noastra nu recunoaște rezultatele…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri, 28 septembrie, pozitia Romaniei privind referendumurile organizate in „regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina”.„Romania nu recunoaște rezultatele acestor așa-zise «referendumuri», care sunt ilegale și ilegitime. Ele reprezinta o incalcare…

- Autoritațile de la Kiev au precizat miercuri ca referendumurile organizate de Moscova in patru regiuni ucrainene pentru „aderarea” la Rusia sunt „nule și fara valoare”, iar Ucraina va continua eforturile de eliberare a teritoriului ocupat de forțele ruse, transmite Reuters . La o zi dupa referendumurile…

- NATO a condamnat joi planurile Moscovei de a organiza referendumuri “de fațada” in regiunile ocupate de trupele ruse in Ucraina și a cerut tuturor statelor sa respinga ceea ce a numit „incercarile flagrante ale Rusiei de cucerire teritoriala”, informeaza Reuters . „Condamnam in termeni cat mai fermi…

- Republica Moldova condamna intenția de a anexa la Rusia prin așa-numitele referendumuri regiunile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, a declarat ministrul Afacerilor Externe Nicu Popescu intr-o postare publica. Oficialul a reafirmat in numele R.Moldova sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei.…

- Moscova a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri de alipire in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape de Rusia, au declarat oficiali de rang inalt de la Washington, citati de DPA, potrivit Agerpres. Fii la…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii. Rusia extinde astfel o masura aplicabila recent doar in teritoriile ocupate din Ucraina – Donetk si Lugansk, dar si Herson si Zaporojie. Ucrainenii…