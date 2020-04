Stiri pe aceeasi tema

- In atenția pasagerilor, care intenționeaza sa calatoreasca din Republica Moldova spre destinațiile operate in perioada 06-19 aprilie, Air Moldova a prezentat orarul curselor charter și prețul unui bilet pentru o calatorie.

- Ministerul de Externe de la Chișinau a venit cu unele precizari in contextul pandemiei de coronavirus. MAEIE informeaza despre organizarea curselor charter excepționale in vederea repatrierii cetațenilor moldoveni aflați in dificultate peste hotarele țarii.

- Ministerul moldovean de externe anunța ca începând de sâmbata, 28 martie, moldovenii care vor sa revina în țara cu curse aeriene charter se pot înregistra pe paginile de net și Facebook ale ambasadelor. Înscrierea ar ajuta ambasadele sa „actualizeze…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene informeaza despre organizarea curselor charter exceptionale in vederea repatrierii cetatenilor moldoveni aflati in dificultate peste hotarele tarii. In conformitate cu Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale nr.6 din 26.03.20, Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene indeamna moldovenii sa se informeze din surse oficiale cu privire la zborurilor charter organizate pentru repatrierea din statele afectate de COVID-19.

- Ministerul de Externe de la Chișinau a venit cu unele precizari in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit reprezentanților MAEIE, misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova au efectuat demersuri oficiale in adresa mai multor state pentru a oferi asistența necesara

- Ministerul de Externe de la Chisinau a anuntat al doilea caz de imbolnavire cu COVID-19 al unui cetatean moldovean stabilit in Italia.Este vorba despre femeia care a fost testata vinerea trecuta in orasul italian Treviso.

- Reprezentantii Ministerului de Externe de la Chisinau au venit cu precizari despre refuzul unei companii aeriene care efectua un zbor charter pe ruta Xian (China) – Ekaterinburg (Federația Rusa) de a imbarca la bord cetațeni ai Republicii Moldova.