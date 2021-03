MAE/Atenţionare de călătorie: Republica Elenă - precipitaţii şi vânt puternic Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile elene au emis o avertizare de fenomene meteo intense, care vor afecta in principal insulele Ciclade, Dodecanese, Creta si, partial, regiunile sudice ale Greciei continentale, inclusiv capitala Atena, in perioada 31 martie - 1 aprilie 2021. Fenomenele meteo vor inregistra maxime semnificative in intervalul orar 18,00 - 21,00, pentru ziua de miercuri, caracterizate de intensificari insemnate ale vantului (7 - 8 grade pe scara Beaufort, iar in unele zone din Marea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

