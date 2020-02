MAE/Atenţionare de călătorie: Irlanda - Cod portocaliu pentru furtuna Ciara Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul local de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vant puternic pentru toate regiunile.



Vantul va bate dinspre sud-vest spre nord-vest si va atinge viteze mari (50-65 km/h), cu unele rafale care pot fi mai severe in regiunile de coasta mai expuse (90-110 km/h). Puterea vantului poate genera valuri inalte, care vor conduce la inundatii de coasta. In cursul zilei de sambata va ploua torential in toata tara, cu risc de inundatii localizate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

