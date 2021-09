Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza ori intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul elen de Meteorologie (EMY) a emis o prognoza pentru 8 si 9 septembrie cu privire la ploi si furtuni in Insulele Sporade, nordul Insulei Evia, Thessalia, Grecia Centrala, vestul Insulei Creta, Macedonia centrala si in vestul regiunii Peloponez. In seara zilei de joi, 9 septembrie, sunt posibile furtuni pe mare, in nordul Marii Egee. Conform informatiilor comunicate de autoritatile elene, in cursul zilei de 9 septembrie, circulatia va fi restrictionata in centrul…