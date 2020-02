Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in perioada 24 februarie – 01 martie 2020, exista riscul cresterii timpului de asteptare la punctele de frontiera. Incepand cu data de 1 martie 2020, autoritatile…

- Incepand cu data de 1 martie 2020, autoritatile bulgare vor da in folosinta sistemul e-TOLL de taxare rutiera in baza distantei parcurse (in km) pentru categoria de autovehicule de transport marfa si pasageri cu masa tehnica totala maxim admisibila mai mare de 3,5 tone. Vigneta electronica bulgara,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatele din SNCF (Compania nationala de cai ferate) si...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong ca autoritatile locale vor activa, incepand de sambata, ora 00,00, obligativitatea situarii in carantina pentru o perioada de 14 zile a tuturor persoanelor care…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Franta, unde perturbarile din transporturile publice ar putea continua, avand in vedere ca sindicatele au facut apel la o noua zi de greve si proteste.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Australiei ca a fost decretata starea de dezastru in statul Victoria, in urma evenimentelor catastrofice provocate de incendiile de vegetatie. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, incepand de luni, conditiile meteo se vor inrautati, urmand sa se inregistreze intensificari…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma cutremurului de marti dimineata din Albania, exista posibilitatea aparitiei unor replici seismice de intensitati diferite, precum si a unor disfunctionalitati in infrastructurile de transport si energie, informeaza Agerpres.