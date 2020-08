Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este marcata Ziua Internaționala a prietenilor, iar celebrul showman, moderatorul evenimentelor, deținatorul titlului "Cel mai bun moderator din lume", poetul improvizator, patriotul Pavel Duganov, ca intotdeauna, a felicitat toata lumea cu aceasta sarbatoare. "Eu ma rog un singur lucru la Dumnezeu,…

- SPRIJIN FINANCIAR… Oportunitate noua pentru tinerii din Vaslui, care vor sa investeasca in agricultura. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a lansat ieri sesiunea de primire a solicitarilor de finantare pentru submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul…

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internationale a Cooperatiei."Sarbatorim astazi un segment de activitate cu o traditie indelungata in tara noastra, sectorul cooperatiei. Marcata de aproape 100 de ani in prima sambata a lunii iulie, la initiativa Aliantei Cooperatiste Internationale,…

- Tineretul ALDE transmite, pe pagina de Facebook a organizatiei, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Copilului."1 Iunie este cel mai bun prilej de a sarbatori copilaria si copiii și de a le oferi iubirea si aprecierea noastra. Ziua Copilului a fost mentionata pentru prima data…

- Cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internaționala a Copilului, a luat naștere proiectul educațional „I am Smart Education".Sub coordonarea prof. Ioana Dochia, de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, s-au reunit 11 școli intr-un parteneriat educațional care ...

- Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, transmite un mesaj cu prilejul sarbatorii Zilei Internaționale a Copilului: ”Astazi, de Ziua Internaționala a Copilului este un bun moment sa reflectam asupra viitorului copiilor noștri prin prisma acțiunilor noastre din prezent. Copiii au nevoie de caldura…

- Tinerii pesediști suceveni prin vocea liderului lor, George Șoldan, cer “guWERNul” PNL sa respecte legea inițiata și votata de PSD și sa dubleze de la 1 iunie alocațiile pentru copii. „Se apropie cu pași repezi Ziua Internaționala a Copilului. Un prilej de bucurie și sarbatoare, bineințeles, dar mai…

- Scoala romaneasca este sub nivelul provocarilor cu care se confrunta generatiile actuale de elevi si a ramas captiva unor formule conservatoare, a afirmat luni ministrul Educatiei, Monica Anisie, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple intitulate "Pas cu pas am ajuns in colaps…