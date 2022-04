Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat marti, 5 aprilie, intr-un comunicat, ca autoritațile romane au decis declararea ca personae non gratae pe teritoriul Romaniei a 10 persoane care activeaza in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București.Decizia autoritatilor romane a fost luata "avand in vedere…

