Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 6 august, 10 cetațeni romani, pasageri ai autocarului implicat in accidentul rutier de la Veliko Tarnovo, nevatamați, au intrat pe teritoriul Romaniei fiind transportați cu un alt autocar al aceleași firme de transport, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Al doilea șofer…

- Un accident grav a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo - Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg

- Trei romani au murit intr-un accident rutier in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, langa Veliko Tirnovo, in Bulgaria, in noaptea de vineri spre sambata. La bord se aflau 26 de pasageri, dintre care 7 cetațeni turci, iar restul romani. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat intr-o…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit mai multi cetateni romani, iar altii au fost raniti, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala victimelor. De asemenea, el a precizat ca elicoptere SMURD se deplaseaza spre…

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat, vineri noaptea, intr-un accident rutier grav in apropiere de Veliko Tarnovo. Trei persoane au murit pe loc, iar o alta, sambata, potrivit informațiilor comunicate de poliția bulgara. Accidentul a avut loc pe drumul Veliko Tarnovo – Ruse, intre satele…

- Sambata dimineața, in jurul orei 01:30, un autocar inmatriculat in Romania, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri, dintre care 7 cetațeni turci, iar restul romani, a fost implicat intr-un accident rutier in Bulgaria. Deocamdata nu se cunoaște unde trebuia sa ajunga autocarul in țara noastra. Accidentul…

- Un cetatean marocan a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce se deplasa pe jos din Bulgaria, spre Romania, in zona Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, si incerca sa treaca ilegal frontiera, potrivit Agerpres."In aceasta dimineata, in zona adiacenta Punctului de Trecere…

- In aceasta seara, pe strada Calea Clujului din municipiul Bistrița, a avut loc un accident rutier, in care a fost implicat un șofer din Dej. Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din Bistrița a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din Dej.…