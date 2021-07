Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar roman a fost ucis de pirati in urma unui atac in Marea Arabiei. MAE precizeaza ca natura exacta a incidentului este inca in curs de investigare de catre autoritatile competente.Cu privire la informatiile aparute in spatiul public privind decesul unui navigator roman, ca urmare unui incident…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA – statul Florida, ca autoritatile americane au emis o alerta meteorologica pentru uraganul Elsa. Potrivit unei informari publicate, marti, 6 iulie 2021, pe site-ul MAE, autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile cehe au revizuit conditiile de intrare in Republica Ceha pentru persoanele care sosesc din Romania, prin includerea Romaniei in categoria statelor cu risc mediu de infectare (lista portocalie). Potrivit MAE, noile masuri se aplica…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat in urma deturnarii de catre Belarus a unui avion de linie forțat sa aterizeze la Minsk, la ordinul președintelui Alexandr Lukasenko, pentru ca autoritațile sa aresteze un opozant aflat la bordul navei. MAE considera incidentul ca fiind unul deosebit de grav.…